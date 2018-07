Wat maakt een foto iconisch?

De iconische foto 'Afghan girl' uit 1984 en in 2002 van Steve McCurry

De World Press Photo criteria

Maar om even terug te komen op wat een foto nu iconisch maakt, het volgende. Bij World Press Photo buigt een jury zich jaarlijks over een groot aantal (vaak) zeer goede inzendingen.Een winnende foto moet vooralzijn, je moet je in de situatie kunnen verplaatsen. Een beetje regie of manipulatie is daarbij toegestaan. Een nieuwsfoto mag echter niet bewerkt of veranderd worden. De foto moetzijn en daarnaast een bepaaldDe context duidt de foto maar de foto vertelt ook iets over dewaar de foto in is genomen.Herkenbaarheid is belangrijk. Foto's van menselijk drama worden vaak iconisch. Ze spreken aan en ze zijn. Je krijgt het gevoel iets te moeten doen en je voelt je misschien zelfsdat je dit niet kunt.Iconische foto's hebben daarnaast vaak ook een: ze staan voor groterin de wereld.Foto's die tot despreken worden vaak gezien als iconisch. Het helpt enorm als de jury van een wedstrijd deze foto selecteert zodat hij vervolgens vanzelf wereldwijd bekend wordt.Bij het zien van een iconische foto weet je vaak al meteen dat het 'een knaller' is. Een onderschrift is eigenlijk niet eens nodig, de foto spreekt voor zichzelf.