Wees niet bang voor tegenlicht en lichtmeters

Neem nou een foto zoals deze deze hierboven. Je kunt een aantal opnames maken om de juiste instellingen uit te vogelen, maar is het niet veel eenvoudiger om de lichtmeter voor het onderdeel van je foto te houden dat je exact goed verlicht wilt hebben? De juiste diafragma-waarde lees je vervolgens gewoon af op lichtmeter?



Nu weet je exact de juiste instellingen voor de diffuse waardes. Je stelt je toestel in en viola... Maar wacht heel eventjes! Wil je eigenlijk wel de juiste instelling gebruiken? Nou, meestal wel, maar soms ook echt niet!



Soms is het veel natuurlijker om het plaatje een beetje onderbelicht te houden met sterke backlighting (achtergrondverlichting). Zo zien we normaal gesproken ook een soortgelijke scène met eigen ogen.



Dus kunnen we de lichtmeter als basis-startpunt gebruiken. Van daaruit kunnen we er verder mee spelen totdat we de juiste belichting 'vinden'. Dat werkt exact zoals onze eigen ogen dat ook doen.



Op een gegeven moment weet je dan precies dat een x aantal stops over- of onderbelichting je exact de sfeer van het plaatje geeft die je wenst. De volgende keer kan je dan gewoon diezelfde waarde in je lichtmeter instellen en van daaruit verder experimenteren.



Wat is het mooiste van de lichtmeter? Het geeft je altijd het ideale startpunt. En vandaar uit kun je bijstellen en experimenteren.