Welke apparatuur bij welk fotografie-genre?

Als je flink inzoomt heb je veel profijt van een lichtsterk en gestabiliseerd objectief. Een goed en stevig statief is ook geen overbodige luxe. Zeker als je bij grauw weer of in een donker bos moet fotograferen. Als je namelijk veel scherptediepte wilt, zit je vast aan een kleine lensopening, wat weer langere sluitertijden tot gevolg heeft.



Dankzij een statief kun je dan toch nog scherpe foto's maken. Een statief dwingt je ook nog eens om beter na te denken over hoe je iets het mooist in beeld kunt brengen.



Als een statief je teveel beperkt in je bewegingsvrijheid, dan is een monopod wellicht een uitkomst. Je kunt dan razendsnel je camera anders richten of een andere positie innemen. Als je vaak laag bij de grond werkt of vanuit de auto, dan kun je ook een rijstzak overwegen.