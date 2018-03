Welke belichting bij welk fotografie-genre?

1. Portretfotografie (zonder flits)

Je kunt zowel uit de hand als vanaf statief of monopod fotograferen, net wat je zelf het prettigst vindt of wat goed werkt voor je fotoshoot.Gebruik de Diafragma-voorkeur (Av of A) modus. Dit is een halfautomaat-stand. Lees hier het artikel over fotograferen in semi-automatische modus Bekijk welk diafragma je een aangenamegeeft - meestal iets van, maar het hangt af van de gewenste look (evenals de instellingen die je objectief je biedt).Ik fotografeer portretten zelf vaak met een iets verder dichtgeschroefd diafragma (iets van f/5.6) omdat ik meer dan alleen de ogen in het gezicht haarscherp wil hebben.Onscherpte en een wazige achtergrond in de foto krijg je wanneer je deze maakt met. Metwordt ook de kwaliteit van de onscherpe delen beoordeeld. Het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak, maar over het algemeen wordt een rustige bokeh meer gewaardeerd dan een onrustige.Bekijk je sluitertijd. Als je bewegingsonscherpte opmerkt, is je sluitertijd te lang en heb je iets snellers nodig.Houd jezomogelijk. Maar breng hem gerust omhoog als je diafragma/sluitertijd-combinatie niet in staat is voldoende licht binnen te laten.Vooral in donkere omgevingen ben je vaak genoodzaakt een hogere ISO-stand te gebruiken zodat je een voldoende snelle sluitertijd kunt hanteren. Gebruik liever een licht negatieve belichtingscompensatie dan dat je overbelicht.