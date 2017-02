Workflow: Orde scheppen in de chaos

Er zijn al veel artikelen geschreven over het bewerken van je foto's. Maar hoe gaat het proces eigenlijk verder? Hoe schep je orde in de chaos van al je gemaakte foto's, hoe lever je je foto's aan bij je klant en in welk formaat? En wat als je klant een geprinte versie wil hebben, hoe pak je dat aan?



In dit artikel omschrijf ik mijn eigen workflow. Let op: er zijn dus meer (en misschien ook wel betere) manieren mogelijk (laat jouw methode vooral horen in de reacties)!





Wellicht fotografeer je al in RAW formaat, maar als je dit nog niet doet is het nu wellicht een mooi moment om over te schakelen.Als je in Jpeg fotografeert verlies je namelijk een boel beeldinformatie die je camera wel vastgelegd had. Deze informatie kun je in de nabewerking vaak goed gebruiken om een beeld te perfectioneren.Het is handig om een vaste mappenstructuur te hanteren waarbij je de onbewerkte RAW-bestanden en de bewerkte Jpeg's in twee aparte folders opslaat. Deze aparte folders kan je weer in een andere, nieuw aangemaakte folder plaatsen.Deze folder geef je bijvoorbeeld de naam van de klant waarvoor je gefotografeerd hebt. Alle klanten/project-folders zet je dan bijvoorbeeld in de folder Projecten.Nadat je je RAW-bestanden naar een vaste folder hebt gekopieerd, kan je ze daarna importeren in Lightroom. Zorg dat je 'alleen toevoegen' aangevinkt hebt staan, zodat hij de bestanden niet ook nog eens opnieuw fysiek gaat kopiëren. Ze hoeven alleen in meest recente library opgenomen te worden.In een programma als Lightroom is dit zeer goed te doen. In de Bibliotheek module van het programma kun je snel de goede van de minder goede foto's scheiden. Je kunt bijvoorbeeld je foto's op groot formaat doorlopen terwijl je met een eenvoudige sneltoets een foto goed- of afkeurt.Je kunt een foto ook zonder beoordeling laten; zo kun je dus op drie niveaus werken. De echt slechte (onscherp, bewogen, enzovoorts) keur je af en kun je later met één eenvoudige handeling verwijderen van je computer.Wees vooral streng tijdens het selecteren van foto's. Probeer van je 600 foto's, er maar zo'n 100 over te houden. Die kun je dan een minimale nabewerking geven waarna je de tien tot twintig beste foto's pas echt goed onder handen neemt met een bijzondere nabewerking.Van deze tien foto's kun je er dan wellicht één of twee kiezen die je opneemt in je portfolio.Een programma als Lightroom is niet altijd genoeg voor wat je als fotograaf wilt. Veel standaardbewerkingen zoals het bijstellen van de algemene belichting, de witbalans, de niveau's, het bijsnijden, et cetera zijn met Lightroom vrij goed te doen en ook automatisch toe te passen op een reeks foto's met bijvoorbeeld dezelfde belichting.Wil je echter selectieve aanpassingen doen, met lagen werken of wat complexere bewerkingen uitvoeren, dan is het gemakkelijker om over te schakelen naar Photoshop.Lightroom en Photoshop zijn tegenwoordig bijna geïntegreerd en je kan gemakkelijk schakelen tussen beide programma's tijdens het bewerken van een foto alvorens deze op te slaan.Bij een afdruk wil je in principe de hoogst mogelijke kwaliteit gebruiken, maar voor een foto op het web hoef je niet de volledige resolutie te gebruiken.Meestal worden de foto's toch in lage resolutie bekeken. Met een programma als Lightroom kun je voor het exporteren van je foto's verschillende voorinstellingen maken.Je denkt één keer na over het ideale formaat voor het medium waar je de foto op wilt gebruiken en legt deze instellingen vast als voorinstelling. Aan de klant lever je je bestanden nooit als RAW aan maar in printable formaat (wel de hoogst mogelijke kwaliteit, verkleinen kan altijd nog!).Meestal is dat JPG- of PNG-formaat. Het formaat sRGB is veiliger dan AdobeRGB bij de meeste printapparatuur. Zo weet je in ieder geval zeker dat de kleuren kloppen als je foto's laat afdrukken bij een printcentrale.