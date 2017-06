Zelf stereofoto's (3D) maken en bekijken

Afwerken

Het bekijken van een stereofoto

Nu ga je die twee gemaakte foto's inladen in je computer en naast elkaar zetten. Dat is de eenvoudigste manier om te beginnen. Let er op dat je de linker foto ook werkelijk links monteert. Maak er een vaste regel van, de eerste foto die je maakt is de linker. Je schuift het toestel naar rechts voor de rechter foto.Je zet ze op het scherm zoals hieronder beschreven en je kunt ze bekijken. Het beeld is wel wat grof door het schermraster, afdrukken is mooier.Als je er mee verder gaat, dan doe je het anders. Je laadt een gratis programma in waarmee je de foto's kan bewerken en samenvoegen. Daarna bekijk je het samen-gevoegde paar op het scherm.Je ogen kunnen niet divergeren en daarom mag het paar niet breder zijn dan twee maal de oogafstand en dat is ongeveer 13 centimeter. Nu kan je zien wat je er van gemaakt hebt. Dit kan je doen met een goedkoop kijkertje.Maar je kan het leren zonder kijker door wat scheel te kijken, of te staren, of door een kaartje met gaatjes (ongeveer 4x4 centimeter op oogafstand), of twee wc-rolletjes. Als je op een van de laatstgenoemde manieren de foto bekijkt, zie je drie foto's naast elkaar en moet je je concentreren op de middelste.Een andere methode is de linker foto te spiegelen. Tussen de twee beelden komt een spiegel met de spiegelkant naar de linker foto gericht. Dan kijk je met je linker oog in de spiegel en je rechteroog op het rechter plaatje.Bij deze methode en ook met het kijkertje mag het fotopaar enkele centimeters groter zijn, wat een voordeel is. Om nog grotere beelden te bekijken, bijvoorbeeld op een monitor of televisie, zijn er speciale kijkers in de handel. Er zijn in Nederland enkele adressen die kijkers verkopen. De goedkoopste is drie euro.