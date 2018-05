Zone focus, een andere manier van scherpstellen

De truc is dat je je camera zo instelt dat hij alles van bijvoorbeeld 1 tot 3 meter scherp heeft. Je hoeft dan alleen zelf nog maar deze afstand tot je onderwerp aan te houden voor een scherp beeld. In feite fungeer je dan zelf als 'scherpsteller'.



Dit wordt 'zone focussing' genoemd; de scherpte ligt nu in een bepaalde zone. Maar hoe krijg je dat nu voor elkaar? Omdat er bij een bepaald diafragma een scherptediepte hoort, kun je uitrekenen welke afstand je moet instellen.



Er zijn hiervoor een aantal (gratis) apps te downloaden. Ik heb zelf Easy DoF op mijn iPhone ge´nstalleerd. Hierop stel je het gewenste diafragma in, je brandpunt en de scherpstelafstand. De app geeft vervolgens aan binnen welke afstandsrange (bijvoorbeeld van 0,6 tot 3 meter) je foto scherp is.