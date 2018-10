Zone focus: een goede vriend in 'barre' Autofocus situaties

Een typisch voorbeeld voor de zone focus methode. Vanuit deze hoek de free style BMX'er met behulp van de Autofocus fotograferen zou lastiger zijn geweest. Nu was het een kwestie van wachten tot hij in het scherptegebied van mijn camera zou komen en dan de foto maken

Wat is Zone focus

In de sport- en straatfotografie werkt zone focus op het principe dat je bewegend hoofdonderwerp, welke je scherp op de foto wil weergeven, een punt passeert waarop je vooraf hebt scherp gesteld. Als je op dat moment je foto maakt kan het bijna niet fout gaan, en is je hoofdonderwerp scherp (uiteraard afhankelijk van gekozen sluitertijd).Van belang is wel dat je de Autofocus van je camera of lens, na dit scherpstellen, uitgeschakeld hebt. Anders gaat je camera bij het indrukken van je ontspanknop weer opnieuw focussen.De methode van zone-focus wordt het meest gebruikt bij de wat lagere brandpunten (groothoek) van 12 tot 35mm. Bij deze brandpunten heb je namelijk een behoorlijke scherptediepte, waardoor de kans groot is dat je onderwerp zich binnen dit scherptedieptegebied zal bevinden en dus scherp zal zijn.Zoals je wellicht weet is er n punt in je foto altijd het scherpst. Dit is het punt waar je op scherp hebt gesteld (even back- of front focus van je lens daargelaten). Vanuit dit punt wordt de scherpte in je foto naar voren en naar achteren minder, totdat de scherpte voor ons oog helemaal verdwenen is.Een ander woord voor scherptediepte is de term DOF (Depth of Field). Scherptediepte is dus de afstand in meters tussen het meest naar voren liggende scherpste punt in je foto tot het meest naar achter liggende punt.