Bestaand licht bij portretfotografie

Natuurlijk licht kun je mooi sturen met een reflectiescherm. Foto's: Michelle Peeters

Hoe gebruik je goed licht?

Als je dus een portretfoto wilt maken bij natuurlijk licht, betekent goed licht in dit geval dat het mooi diffuus (verspreid) en dus zacht valt. Je model wordt hierdoor fraai en spannend belicht, zonder dat er lelijke, harde schaduwen over het gezicht vallen of dat er uitgebeten, witte plekken ontstaan.Een bewolkte dag is perfect voor deze situatie! De wolken werken als een natuurlijke softbox waardoor het licht mooi verspreid op het gezicht valt. Je hebt in dit geval ook geen studioverlichting met softboxen of paraplu's nodig.Maar ook tegenlicht (soms moet je dan een beetje inflitsen of je gebruikt een reflectiescherm) werkt vaak erg goed bij portretfoto's. Doe dit echter niet midden op de dag, maar kies een moment 's morgens vroeg (zonsopgang) of in de namiddag/avond (zonsondergang) uit.Bij portretfoto's kun je ook gebruik maken van licht dat door een raam naar binnen valt. Op die manier komt het licht van één kant en valt het daardoor heel natuurlijk op het gezicht van je model.Als je model naar het raam toe is gedraaid zijn de voorzijde en het gezicht mooi en helder belicht. De rest van het lichaam is wat donkerder. En dat is mooi, want het legt de nadruk op het gezicht, het belangrijkste gedeelte.Je model vijf centimeter meer naar links of naar rechts draaien kan een groot verschil maken. Probeer dus veel standen uit en maak veel foto's. Ook de blik en houding van het model kunnen een enorm verschil maken. Bedenk van tevoren goed wat je met je foto's wilt bereiken en wat je wilt uitdrukken.Ramen waar mooi licht doorheen valt zijn overal wel te vinden. Daardoor kun je dit soort portretfoto's op de meeste plekken wel maken.