Greenscreen en achtergrond vervangen

3. Zorg dat in het menu Kleurbereik (Color Range) de optie Gelokaliseerde kleurmonsters aan staat. Hiermee schakel je het pipet in en kies je monsterkleuren in de afbeelding. Als je meerdere kleurbereiken selecteert in de afbeelding, kun je hiermee een nauwkeurigere selectie samenstellen.



4. Selecteer 'Selectie' als weergave-optie. Hiermee geef je een voorvertoning weer van de afbeelding die ontstaat op basis van de kleurmonsters in de afbeelding.



De witte gebieden zijn standaard geselecteerde pixels, de zwarte gebieden zijn niet-geselecteerde pixels en de grijze gebieden zijn gedeeltelijk geselecteerde pixels.



5. Kies een optie voor het voorvertonen van de selectie als je een voorvertoning van de selectie wilt weergeven in het afbeeldingsvenster.



Als je Grijswaarden (Grayscale) kiest worden volledig geselecteerde pixels wit weergegeven, gedeeltelijk geselecteerde pixels worden grijs weergegeven en niet-geselecteerde pixels worden zwart weergegeven.



6. Wijzig het kleurbereik met de schuifregelaar voor Overeenkomst (Fuzziness) of door een waarde in te voeren. Met de instelling bij Overeenkomst bepaal je hoe ver het kleurbereik in de selectie strekt en kun je het aantal gedeeltelijk geselecteerde pixels (grijze gebieden in de selectieweergave) verhogen of verlagen.



Stel hier een lage waarde in om het kleurbereik te beperken en een hoge waarde om het bereik te verhogen. Ik zet hem meestal in het midden.