Perspectief corrigeren in Lightroom

Geen transformatie

Als je je camera kantelt omdat een hoog gebouw anders niet in beeld past, dan lijkt het op de foto achterover te hellen. Je kunt dit voorkomen door meer afstand te nemen of met een grotere beeldhoek (meer groothoek) te werken.Maar als dat niet mogelijk is, omdat je bijvoorbeeld niet op een ander punt kunt gaan staan of omdat je niet over de goede lens beschikt, dan biedt Lightroom gelukkig nog meer perspectief...De simpelste manier is is door in de 'ontwikkel-module' naarte gaan. Klik in de tabop de knopen vaak is het probleem gelijk verholpen.