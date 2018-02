Photoshop: kleurcorrectie met gradient mapping

Je ziet al dat de kleurenfoto nu wordt geconverteerd naar zwart-wit. Als het resultaat niet perfect is, is er ook niets wat je aan de aanpassingslaag kunt instellen. Dat moet je weer in een nieuwe opvullings- of aanpassingslaag doen.



Klik weer in het palet Lagen op het symbool Nieuwe opvullings- of aanpassingslaag maken en kies nu Kanaalmixer (Channel mixer). Kanaalmixer gebruik je om het aandeel van de individuele kleurkanalen in de grijswaardenafbeelding te regelen.



In dit geval gebruik je Kanaalmixer om je afbeelding, die al in grijswaarden is, het enorme contrast te geven dat het verdient.



Zet een vinkje in het selectievakje Monochroom onder in het dialoogvenster, anders levert Kanaalmixer kleurentinten in plaats van bijgestelde grijstonen.



Nu kies je met de schuifregelaar Constant een waarde van -12 om de hele foto donkerder te maken. Daarna verlaag je het roodkanaal tot ongeveer 82%. Je kunt nu de kanalen groen en blauw verhogen om het extreme contrast te maken.