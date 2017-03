Photoshop: Reflectie toevoegen aan een raam

De originele foto

Stap 1: Zoek een reflectiefoto

Het toevoegen van zo'n reflectie is helemaal niet zo moeilijk; het zijn maar een paar stappen in Photoshop.Om een reflectie aan het glas toe te voegen kun je het beste werken met een foto die je als uitgangspunt neemt voor de reflectie. Je kunt waarschijnlijk gewoon een andere foto uit je archief gebruiken. Een straatfoto is een logische keuze.Zelf heb ik gekozen voor een foto van een eerdere shoot waarbij ik 's nachts in Nijmegen foto's heb gemaakt. Redelijk wat afwisselende lichte en donkere delen in een foto geeft volgens mij een mooi resultaat.Wat er op de foto staat is niet eens zo heel belangrijk, want we gaan hem straks nog een flink stuk vager maken.