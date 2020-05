Vuistregel als basis voor je sluitertijd

Deze foto is genomen op 640mm met een sluitertijd van 1/320. Dit was mogelijk door de beeldstabilisatie in het objectief

Bij inzoomen worden bewegingen zichtbaarder

Cropfactor

Beeldstabilisatie en vaste hand

Op zich is het niet vreemd dat de langst mogelijke sluitertijd verband houdt met de gebruikte brandpuntsafstand. Als ja namelijk met een heel lang tele-objectief fotografeert die je onderwerp heel dichtbij lijkt te halen, worden de kleinste bewegingen van de camera sterk uitvergroot.En als je met een behoorlijke groothoek werkt worden de bewegingen van de camera veel minder zichtbaar.De formule is als volgt:Gebruik je bijvoorbeeld een brandpuntsafstand van 200mm, dan mag de sluitertijd niet langer dan 1/200 seconde zijn.Er is wel iets waar je rekening mee moet houden en dat is de cropfator. Bij een camera met een kropfactor lijkt het beeld meer ingezoomd. Een beweging worden daardoor ook eerder zichtbaar.Daarom moet je bij een kleinere cropsensor-camera de eerder berekende sluitertijd vermenigvuldigen met de cropfactor (1.6 bij Canon camera's). De formule wordt dan als volgt:Als je nu bijvoorbeeld een brandpuntsafstand van 200mm gebruikt wordt je minimale sluitertijd 1/200 * 1,6 = 1/320 seconde.Maar als je een objectief of camera hebt met beeldstabilisatie kan de winst aan stops in sluitertijd wel twee of meer stops bedragen. Hoeveel de winst bedraagt kun je terugvinden in het boekje van je objectief.Als de winst bijvoorbeeld twee stops bedraagt, dan wordt de langst mogelijke sluitertijd tweemaal een stop langer, dus 1/50 in plaats van 1/200 seconde.En het feit of je als fotograaf wel of geen vaste hand hebt draagt ook bij aan hoe lang je sluitertijd maximaal mag zijn.