11 manieren om een fotograaf op de kast te krijgen

In het filmpje is te zien hoe iemand op zeer luidruchtige wijze bij een fotograaf (Lok Cheung himself, druk aan het werk) binnenvalt, meteen zijn camera grijpt, overal aanzit, op alle knopjes drukt en zelfs een hele reeks foto's maakt.



En vervolgens komen de foute opmerkingen zoals: Waarom is die camera zo zwaar, is hij soms van plastic? Met hoeveel modellen heb je wel niet geslapen huh? Waarom gebruik je een Mac, een Windows-PC is net zo goed en bovendien stukken goedkoper!



Wat heb jij toch een gemakkelijk leven als fotograaf, geld verdienen met je hobby! Beetje foto's maken en nog goed verdienen ook! Waarom gebruik je een Nikon? Iedereen weet toch dat Canon veel beter is...



Heb je die foto gephotoshopped? Kan niet anders! En heb je al die foto's echt wel zelf gemaakt? Ik heb een klus voor je, een fotoreportage op mijn werk. Uiteraard is er geen budget voor, maar je krijgt wel naamsbekendheid. Daar doe je het toch zeker voor?



Kortom: een hilarisch filmpje en voor mij grotendeels herkenbaar!