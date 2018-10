20 nieuwe features van Adobe Photoshop CC 2019

Met deze nieuwe versie van Photoshop probeerde Adobe het eenvoudiger te maken voor algemeen gebruik en verbeterde de prestaties van sommige bestaande hulpmiddelen, zoals snelle selectie en de Content-Aware fill.



Hoewel de interface grotendeels gelijk blijft aan de vorige versie, zijn er in CC 2019 enkele nieuwe gereedschappen en knoppen toegevoegd.



Met de nieuwe veranderingen en verbeteringen lijkt Photoshop ook handiger voor ontwerpdoeleinden. Met de nieuwe frame tool kun je bijvoorbeeld afbeeldingsvakken maken om afbeeldingen in specifieke formaten en verhoudingen in te voegen, net zoals met InDesign.



Dit kan een handig hulpmiddel zijn voor degenen die nieuwsbrieven en soortgelijke dingen ontwerpen in Photoshop. Met behulp van de nieuwe typefunctie kun je ook waarden invoegen met wiskundige symbolen om nauwkeurig te werken met kronkelingen bij het uitvoeren van taken zoals bijsnijden of het wijzigen van de dekkingswaarde.



In deze video van PiXimperfect worden de 20 belangrijkste functies van de nieuwe versie van Photoshop in detail uitgelegd met voorbeelden. Je zult elke functie zien en ook hoe je ze kunt gebruiken met de demonstraties in de video.



Wat vind jij van de nieuwe versie van Photoshop? Welke functies vond je het leukst en welke functies zouden volgens jou aan de volgende release moeten worden toegevoegd? Deel je mening in de comments hieronder.