3 macrofotografie-tips in slechts 2 minuten

Deze video komt van ZY Productions en biedt je drie nuttige macrofototips in slechts twee minuten. Macrofotografie is een leuk genre voor bijna iedereen om mee te experimenteren. Vooral omdat er een overvloed aan gemakkelijk verkrijgbare onderwerpen is. Waar je ook bent - zelfs gewoon in huis of op je tuin.



Twee van de grootste uitdagingen zijn verlichting en scherptediepte. Als je merkt dat je problemen hebt om voldoende licht voor je belichting te krijgen, kan een speciale macro-flitser behoorlijk wat goeds doen.



Bovendien kan de waanzinnig geringe scherptediepte waarmee je waarschijnlijk werkt, het maken en handhaven van de scherpstelling erg moeilijk maken met alleen de focusring van het objectief.



Dit is waar een speciale set focusrails echt van pas kan komen om gemakkelijker scherp te stellen als je ervoor kiest om echt in de wereld van macrofotografie te duiken. Bekijk de video hierboven voor meer handige tips.