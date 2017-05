33 bijzondere historische foto's

Deze collectie is absoluut fascinerend. Hij bevat zeer bijzondere foto's die ik nooit eerder gezien heb. Ze geven in ieder geval een goed beeld van het verleden waarbij je je goed kunt voorstellen hoe het was om in die tijd te leven.



Deze video is mogelijk gemaakt door Olga Tarczewski als bijdrage aan Wonderful Life, een videokanaal met nieuwsgierig makende beelden, interessante feiten, geschiedenis, wetenschap, cultuur en veel entertainment.