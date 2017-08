9 fouten die portretfotografen maken in hun nabewerking

Hier is een lijst van de fouten die Nino noemt in zijn video:



1. Teveel verzadiging van kleuren

Meer verzadiging toevoegen aan je foto kan en foto er meer uit laten springen. Dit effect is echter al snel overtrokken, zeker als je het direct op het hele beeld toe past.



2. Teveel verscherping

Een onscherpe foto kun je niet redden door hem te verscherpen. Probeer dat dus ook niet en pas altijd op met het teveel verscherpen van een afbeelding.



3. Een halo om je onderwerp

Wanneer je jouw foto flink onder handen neemt dan ontstaat er een kans op een halo om je onderwerp; een rand waar de bewerking te zichtbaar wordt. De kans hierop is vooral erg groot bij filters op plug-ins die je veel werk uit handen willen nemen.



4. Rode vingers, handen, voeten en oren

Het is een beetje afhankelijk van de huid van je model, maar meestal zijn uiteinden (zoals vingers, tenen en oren) net wat roder dan de rest van de huid. Je kunt deze delen in de nabewerking corrigeren zodat ze meer overeenkomen met de rest van de huid. Dat ziet er natuurlijker uit.



5. Felle ogen

In een portretfoto moeten de ogen goed zichtbaar zijn en bij voorkeur ook een catchlight hebben. Als je dit tijdens het fotograferen al goed doet hoef je hier in de nabewerking niks meer aan te doen. Is dat wel nodig dan is de kans groot dat het er heel onnatuurlijk uit gaat zien.



6. Nep onscherpte (Bokeh)

Is de achtergrond te scherp in je foto? Je kunt achteraf onscherpte proberen toe te voegen, maar het resultaat is meestal niet al te mooi (of kost erg veel tijd en moeite). Doe dus je best om al tijdens het fotograferen de gewenste achtergrondonscherpte te krijgen.



7. Te donkere of lichte vignettering

Vignettering kan de aandacht van de kijker naar het onderwerp leiden. Heel subtiel een donker randje toevoegen in je foto werkt meestal prima. Pas echter op om niet te ver te gaan.



Wat eigenlijk nooit mooi is, is witte/lichte vignettering. Niet doen dus.



8. Niet inzoomen om details te controleren

Bekijk je uiteindelijke foto's altijd op 100 procent. De enige manier om te controleren of de foto er ook echt uit ziet zoals je wilt. Als je nabewerkt op een uitgezoomt beeld kun je niet goed zien of het resultaat ook echt goed is in de details.



9. Vervagen van de huid

Vaak wil je als portretfotograaf oneffenheden van de huid wegpoetsen. Gebruik hiervoor geen Photoshop vervaging (zoals de guassian blur). Dit is niet de juiste techniek om een gladdere huid te krijgen in je foto. Het ziet er ontzettend nep en plastic uit.