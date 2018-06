Adobe gebruikt AI om gephotoshopte foto's te herkennen

Elk van deze technieken heeft de neiging bepaalde artefacten achter te laten, zoals sterke contrastranden, opzettelijk gladgestreken gebieden of verschillende ruispatronen.



Met behulp van tienduizenden voorbeelden van bekende, gemanipuleerde afbeeldingen, hebben ze met succes een diepgaand neuraal neuraal netwerk getraind om beeldmanipulatie te herkennen.



AI kan helpen identificeren hoe en waar een foto werd gemanipuleerd in slechts enkele seconden.



Deze technologieŽn zullen de traditionele middelen van "vertrouwen" in de fotojournalistiek slechts aanvullen, niet vervangen! De Associated Press en andere nieuwsorganisaties publiceren richtlijnen voor het passend digitaal bewerken van foto's voor nieuwsmedia.



De rol die Adobe hierin kan spelen is het ontwikkelen van technologie die alleen helpt die authenticiteit te bewaken en te verifiŽren als onderdeel van het gehele proces.



Het is natuurlijk belangrijk deze nieuwe technologieŽn te ontwikkelen, maar uiteindelijk worden ze gecreŽerd in dienst van de samenleving. We zullen daarom ook de verantwoordelijkheid moeten delen om mogelijke negatieve effecten van deze nieuwe technologieŽn aan te kaarten bij onze sociale instellingen en conventies.



Bron: PetaPixel