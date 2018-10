Adobe Sneaks toont toekomstige technologie

Met Brush Bounty kunnen redacteurs echter een penseel voor een bepaalde animatie maken en in feite de regen schilderen op de plaats waar ze dat willen.



De hoeveelheid of dichtheid van het effect kan met extra slagen toenemen, maar dichtheid, frequentie, snelheid, richting en zelfs het volume dat aan het effect is gekoppeld, kunnen achteraf via eenvoudige schuifregelaars worden gewijzigd.



Daarnaast kan Brush Bounty eenvoudige aanpassingen aan animaties introduceren op basis van verschillende externe ingangen.



Door je smartphone aan te sluiten, kun je in verschillende richtingen kantelen en Brush Bounty neemt de invoer van de accelerometer van je telefoon op om aspecten van een animatie te wijzigen, zoals de richting waarin de wind door het haar van een personage blaast.



Nog krachtiger is de mogelijkheid om animatie-eigenschappen aan externe gegevenspunten te koppelen, zoals een aantal retweets, hogere verkoopcijfers en meer. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een animatie maken waarbij de grootte van een element toeneemt telkens wanneer de aandelenkoers omhoog gaat.



Hoewel het prima zou werken als zelfstandige toepassing, is het veel gemakkelijker om Brush Bounty te zien als iets dat kan worden opgenomen in After Effects.



Of misschien zelfs in Premiere Pro in een beperkte vorm om de mogelijkheid om animaties te tweaken te vergroten heel nauwgezet te hoeven werken. En dat terwijl het perfect afstemt op perfectie.





2. Project Fast Mask

Project Fast Mask neemt alle routinematige klussen van je over. Sommigen vinden het misschien eng, maar het is echt een ongelofelijke technologie.Iedereen kan nu met een paar muisklikken elk onderwerp (bewegend of stilstaand) automatisch maskeren in video's, zelfs met eenvoudige of complexe achtergronden.Met slechts vier klikken rondom een onderwerp om Project Fast Mask in de juiste richting te richten, kan een perfect masker worden gemaakt. Daarna kun je extra grafische elementen en andere effecten aan je video's toevoegen zonder je onderwerp daarbij te beïnvloeden. Briljant.