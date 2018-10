AI Sky Enhancer voor oppeppen saaie lucht

Iedereen weet hoe belangrijk het is om een goed uitziende lucht in je foto te hebben en hoe lastig en tijdrovend het soms kan zijn om dergelijke foto's te bewerken. Vooral als je verschillende objecten en mensen op de voorgrond hebt.



Dit betekent dat je maskers, lagen, randselecties en andere hulpmiddelen en technieken zou moeten inzetten om de lucht er op een realistische manier geweldig uit te laten zien. Het is een complex proces dat nogal wat tijd in beslag kan nemen. Volgens Skylum doet de AI Sky Enhancer al dit moeilijke werk voor je middels kunstmatige intelligentie (AI).



AI Sky Enhancer is ontwikkeld in het AI Lab van het bedrijf om diepte, definitie en detail aan de lucht toe te voegen zonder artefacten te creëren of andere aspecten van het beeld te beïnvloeden. Ook doorkijkjes en lichtdoorlatende objecten zoals bruggen en bomen waarmee de hemel verweven lijkt kunnen worden aangepakt.



AI Sky Enhancer is een nieuwe aanvulling op de eerder ontwikkelde Accent AI en Foliage Enhancer filters die momenteel beschikbaar zijn in Luminar 2018. Ook deze filters zorgen voor een snelle en krachtige trilogie van oplossingen onder één enkele schuif voor automatische beeldcorrectie.