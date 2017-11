Albert Watson vertelt hoe hij de beroemde foto van Steve Jobs schoot

Albert Watson laat zijn manier van aanpak zien, het korte dialoogvenster met Steve Jobs, en hoe hij de opnametijd heeft teruggebracht van één uur tot 20 minuten, iets wat niet makkelijk en zeker niet leuk is om te doen in mijn ervaring.



Dit portret is er één dat veel mensen in hun huizen en werkplekken willen hebben hangen. Het is een foto waarvan Steve Jobs zelf zei dat het het beste beeld was dat ooit van hem werd gemaakt. Als je zoiets als fotograaf voor elkaar krijgt beschik je toch wel over hele bijzondere vaardigheden!