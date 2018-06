De opkomst en teloorgang van cameragigant Kodak

De naam Kodak was ooit synoniem met camera's en film, schrijft Company Man. Ze waren 100 jaar innovator in de branche en de leiders ervan. Toch hadden ze een paar jaar geleden zo'n achteruitgang dat ze failliet werden verklaard. Deze video onderzoekt het verval van Kodak en probeert uit te leggen wat er met hen is gebeurd.



Na te zijn opgericht door George Eastman in 1888 met zijn verzonnen naam (Eastman was een grote fan van de letter k) werd Kodak zo dominant in de fotografie dat ze in 1976 85% van alle filmcamera's en 90% van alle film verkochten in de Verenigde Staten.



Dat is een jaar nadat een Kodak-ingenieur de eerste digitale camera had uitgevonden. Helaas waren Kodak-managers ervan overtuigd dat "niemand ooit naar hun foto's op een televisie wilde kijken".



Misschien kunnen we de manier waarop we Kodak ervaren veranderen, zegt Company Man. Natuurlijk, ze hebben een aantal fouten gemaakt en ze zijn tegenwoordig slechts een schim van wat ze vroeger waren.



Maar ze hebben het goed gedaan. Ze revolutioneerden een industrie en leidden die industrie honderd jaar lang. Ze hebben geweldige dingen voor de fotografie gedaan en misschien was het gewoon hun tijd om te gaan. Wat ze het beste deden, was niet langer nodig.



Bron: PetaPixel