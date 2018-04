Een creatieve studioset voor slechts één dollar

Arber Elezi neemt zijn toevlucht echter niet tot dure flitslampen en reflectoren. Hij gebruikt slechts een zestal kleine LED-lampjes, enkele gekleurde gels en een stukje vloeipapier.



Hij gebruikt de lichten zoals je normale studio-lampen zou doen: een hoofdlicht, een invullicht met het papieren zakdoekje als diffuser, twee zijlichten met gels (snoeppapiertjes?) beplakt, een haarlampje en een achtergrondlicht.



Het enige verschil is dat hij de lampjes dichter bij het model moet plaatsen dan hij normaal zou doen vanwege het gebrek aan lichtopbrengst.



Om nog meer te compenseren voor het beperkte vermogen van de LED's, fotografeert Arber Elezi zijn 85 mm bij een diafragma van f/1.2 met een ISO van 400 om ervoor te zorgen dat hij een sluitertijd van 1/100 seconde kan gebruiken om zijn onderwerp te bevriezen voor een goed belicht en scherp beeld.



Het kleurverloop is niet het meest vloeiend en het licht is een beetje hard, maar voor wat het is, zijn de resultaten toch behoorlijk goed. Dit filmpje laat alleen maar zien dat je je creativiteit enorm kunt stimuleren als je jezelf wat beperkt.