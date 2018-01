Een HDR bestand maken in Microsoft Excel?!

Voordat hij naar Columbia kwam, werkte Chen als stagiair bij Apple. Hij werkte daar aan cameratechnologie.



Het was die ervaring (inzicht in de wiskunde achter digitale fotografie in het algemeen en afbeeldingen met een hoog dynamisch bereik specifiek) die hem in staat stelden het "systeem van lineaire vergelijkingen" te implementeren dat vaak wordt gebruikt bij HDR-samenstelling.



Nadat hij de foto had omgezet naar grijswaarden kon hij elke cel in Excel als een aparte "pixel" gebruiken. Daarna was hij in staat om zijn wiskundige formule erop los te laten.



Dit filmpje zal er waarschijnlijk niet voor zorgen dat je nu ineens Excel gaat gebruiken voor het samenstellen van je HDR-foto's. Maar Kevin Chen onthult iets wat je niet beseft als je met digitale foto's werkt: je computer ziet het allemaal als pixelwaarden en wiskunde. Toch wel leuk om je dat te realiseren!