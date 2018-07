Het perfecte plaatje van De TV Kantine

Fotograaf William Rutten is aan de beurt in De TV Kantine. Net als de kandidaten van afgelopen jaar van Het Perfecte Plaatje. Erg grappig, zowel voor fans als niet-geinteresseerden in het programma.



De TV Kantine is een persiflageprogramma van Carlo Boszhard en Irene Moors, waarbij de beroemdste kantine van Nederland dé ontmoetingsplek is voor talloze sterren. Lief en leed worden er besproken.