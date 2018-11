Het verhaal achter Ansel Adams' iconische maanfoto

Ansel Adams schoot de foto terwijl hij op 1 november 1941 terugkeerde naar Santa Fe vanuit het noorden van New Mexico.



Ik observeerde een fantastische scène toen we het dorp Hernandez naderden, zegt Adams. De maan was ongeveer twee dagen voordat hij vol was, en de gebouwen en kruisen werden verlicht door een zacht, diffuus zonlicht dat door de wolken van een open storm kwam.



Terwijl hij zich haastte om de foto te maken voordat het licht uit het landschap verdween, kon Adams zijn lichtmeter niet vinden. Hier is zijn verslag van wat er gebeurde zoals verteld in zijn boek uit 1983. Voorbeelden: The Making of 40 Photographs:



Ik kon mijn Weston-belichtingsmeter niet vinden! De situatie was wanhopig: de lage zon volgde de rand van de wolken in het westen en de schaduw zou de witte kruisen spoedig doen dimmen ... Ik besefte plotseling dat ik de helderheid van de maan kende - 250 Candela / ft2 (square foot). Met behulp van de Belichtingsformule plaatste ik deze waarde op Zone VII ...



Toen ik me realiseerde dat toen ik de sluiter losliet, ik een ongebruikelijke foto had die een duplicaat negatief verdiende, draaide ik snel de filmhouder om, maar toen ik aan de donkere kant trok, ging het zonlicht van de witte kruisen; Ik was een paar seconden te laat! Het enige negatief werd plotseling kostbaar.



Terug in zijn studio werkte Adams om de extreme contrasten in het beeld naar boven te brengen, die bijzonder moeilijk te printen waren, vooral in grotere maten.



In de loop van de tijd heeft Adams de foto opnieuw geïnterpreteerd door deze af te drukken met een donkere en donkere lucht, waardoor zowel de maan op de achtergrond als de kruisen op de voorgrond naar voren komen.



Adams maakte in de loop van zijn carrière meer dan 1.300 afdrukken van de foto en hij maakte daarop een duik in de kunstwereld toen hij in 1971 werd verkocht voor een ongeziene prijs van 71.500 dollar op dezelfde veiling.



Dezelfde afdruk lag in 2006 opnieuw op het veilingblok en verkocht uiteindelijk voor 609.600 dollar.