Hoe het komt dat selfies je neus 30% groter maken

De reden hiervoor is perspectiefvervorming. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat een selfie-opname op een afstand van 30 centimeter van je gezicht je neus 30% breder en 7% groter maakt dan in een portret dat op een afstand van anderhalve meter is geschoten .



Deze vervorming heeft grote invloed op hoe mensen zichzelf zien. Velen nemen na het aanschouwen hiervan zelfs behoorlijk radicale beslissingen.



In 2017 rapporteerde 55% van de plastisch chirurgen zelfs gezichtsoperaties te hebben uitgevoerd voor mensen die zichzelf er beter uit wilden laten zien op selfies. Een stijging van 42% ten opzichte van 2016.



Je zou verwachten dat een selfie-stick de perfecte oplossing zou zijn voor dit probleem.



Wetenschappers bij Princeton hebben nu ook een tool gecreŽerd die de afstand tussen camera (smartphone) en de neus kan manipuleren zodat de scheve verhoudingen weer een beetje rechtgetrokken worden.