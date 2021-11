Hoe je een 'Deakinizer' lens maakt

Een Deakinizer lens is een speciaal objectief die ooit gemaakt is voor Roger Deakins. Hij gebruikte het objectief voor een aantal scenes in de film 'The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford'. Het geeft een dromerig en wazig effect in je foto's.



In deze korte video laat Chung Dha twe manieren zien hoe je zelf ook zo'n lens kunt maken.