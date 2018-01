Hoe maak je creatievere portretfoto's?

Hoe krijg je je portretfoto's creatiever? Heb je daar dure attributen voor nodig? In dit filmpje zie je hoe je dat voor elkaar kunt krijgen met simpele huis-tuin-en-keuken hulpmiddelen.





Jessica Kobeissi

Maak kennis met Jessica Kobeissi ; een fotografe uit Amerika met een voorliefde voor fashion en portretfotografie.Op haar YouTube kanaal plaatst zij wekelijks video's met daarin handige portretfotografie tips en tips over hoe je foto's kunt bewerken in Photoshop. In een van haar video's geeft zij tips hoe je portretfoto's kan maken met aantal handige hulpmiddelen.