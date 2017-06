Hoe schiet je betere zelfportretten

Als ik het heb over een portret fotograferen dan heb ik het meestal over een portret van iemand anders. Maar bij gebrek aan een model kun je natuurlijk ook jezelf op de foto zetten. Een geduldigere model is er niet.



In deze video delen van Rachel en Daniel van Mango Street een aantal handige tips voor het maken van betere zelfportretten.