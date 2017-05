Hoe verhoog je je tarieven en vind je je niche?

Chase Jarvis, een enorm populaire en creatieve fotograaf, is begonnen met een nieuwe serie genaamd The Daily Creative. De serie richt zich op het delen van advies en het beantwoorden van vragen die door creatievelingen zoals jij, in een soort vlog / talk show formaat worden gesteld.



De show komt elke dinsdag en donderdag via Creative Live in de lucht.



Als je een vraag hebt voor Chase die je tijdens de show beantwoord wilt zien, is er een gratis (voor Amerikanen tenminste) telefoonnummer beschikbaar dat je kunt bellen en waarbij je een bericht achterlaten op (+1 802-962-4357). Als je geluk hebt, wordt je vraag gekozen en volgt een discussie.





Prijsstelling

Niche

Een opmerkelijk deel van de video is bij punt 4:20, waar Jarvis bespreekt hoe een 50 dollar-klant nooit een 50.000 dollar-klant zal worden. Als je eenmaal bekend staat als de '500 fotograaf', zul je nooit de '50.000 dollar-fotograaf' worden. Harde woorden, misschien, maar hij brengt ze met de wijsheid waarmee hij zelf bekend geworden is. Pas goed op jezelf!Verder adviseert hij hierover dat het goed is om steeds nieuwe klanten te winnen en om niet alleen maar opdrachten bij 'oude' (al bestaande) klanten binnen te halen.En als je het toch vaak moet hebben van bestaande klanten, probeer je services dan op te delen in modules waaraan je een apart prijskaartje hangt. Zo kun je je services ook makkelijk uitbreiden en zo ook je prijzen verhogen.Op de vraag hoe je je niche vindt antwoordt hij dat je je vooral moet (blijven) focussen op hetgeen je het liefst doet en waarin je waarschijnlijk ook de beste resultaten behaalt.Je kunt best meerdere specialisme hebben (en hoe meer ervaring je hierin opdoet, des te makkelijker wordt het om nieuwe dingen te leren) maar probeer je toch te focussen op dat ene ding waarin je uitblinkt.Al het andere kan je erbij doen, zeker als het geld oplevert en ook hierin langzaam maar zeker ervaring opdoen.