Hoe werkt het diafragma?

Als eerste wordt de vergelijking met het menselijk oog (de pupil) getrokken. De pupil wordt (net als de diafragma-opening) kleiner bij fel en groter bij weinig licht.



Het effect van de diafragma-opening op je scherptediepte wordt uit de doeken gedaan (hoe groter je opening, hoe lager het getal, des te minder scherptediepte).



Het verschil tussen primes (objectieven met een vaste brandpuntsafstand) en zoom-objectieven wordt uitgelegd. En dat de maximale grootte van je diafragma (en dat liefst over de gehele lengte van je zoom-objectief) bepalend is voor de lichtsterkte en dus kwaliteit van je objectief. Dat verklaart meteen waarom mijn f/2.8 70-200 objectief zo prijzig is en blijft.



Een aantal situaties voor grote en kleine diafragma-openingen wordt gedemonstreerd en hoe de Av /A (diafragma-voorkeur) setting op je camera ervoor zorgt dat je controle houdt over je scherptediepte.