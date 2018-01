Hoe word je een betere fotograaf?

Ieder fotograaf – jong en oud, amateur of professioneel – is begonnen met een doel. Misschien heb je dat doel al bereikt en ben je toe aan een nieuw doel. Ons gezamenlijk doel is hoogstwaarschijnlijk: jezelf blijven ontwikkelen. Wij zijn namelijk in principe nooit uitgeleerd.



Of je nu een amateurfotograaf bent of een professioneel fotograaf met jarenlang werkervaring, jezelf blijven ontwikkelen is voor de meeste mensen een dagelijkse bezigheid. Maar, jezelf ontwikkelen is een langdurig proces is daarom niet binnen twee weken volbracht.