Oded Balilty neemt Cheap Camera Challenge aan

Dit soort uitdagingen zijn altijd inspirerend om te zien. In onze geargerichte wereld is het goed om eens te zien wat iemand nog voor elkaar kan krijgen met een absoluut verkeerde camera voor een klus als deze.



De beelden met een goed gevoel voor leven en die precies goed zijn om te zien hoe belangrijk ervaring is en hoe het juiste moment kan worden vastgelegd.



De foto's van een professionele fotograaf vallen als het goed is meteen op tussen die van anderen. Zijn of haar getrainde oog voor licht, emotie en timing is iets dat geleerd moet worden door oefening. Die kennis haal je niet even snel uit een tekstboek.



Er is iets verfrissends aan fotografie waarbij je de beperkingen kunt omzeilen en je creatieve vaardigheden kunt uitbreiden om toch iets moois te creëren. Een gedachtegang in de kunst waar je creatief kunt zijn.



Wat vind jij van deze Cheap Camera Challenge?

Heb je ooit zoiets weleens in je eentje geprobeerd?