Try Guys gephotoshopped zoals vrouwen

Het doel hiervan is om een beter begrip te kweken voor de enorme druk waarmee vrouwen geconfronteerd worden om aan de huidige schoonheidseisen te kunnen (blijven) voldoen.



Jonge, maar ook wat oudere vrouwen (Madonna wordt hier als voorbeeld genoemd) zijn bereid alles te doen wat de mode-industrie hen voorschrijft. En dus wordt praktisch iedere mode-foto gephotoshopped om maar aan het huidige schoonheidsideaal te voldoen.



Gezichten worden 'geplastificeerd' zodat geen rimpeltje meer zichtbaar is, overtollige kilo's worden weggewerkt, het gaat bijzonder ver soms.



Wat opvalt is dat vrouwen zelf juist helemaal niet op zoek zijn naar de goedkeuring van mannen, ze maken zich meer zorgen over de mening van andere vrouwen! Wel zijn ze zich vast en zeker bewust van het feit dat ze als 'object' en niet meer als mens gezien worden door deze industrie.



De Truy Guys zijn zichtbaar geshockeerd als ze zichzelf terugzien op de foto. Ze herkennen zichzelf soms niet eens meer.