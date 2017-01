Video: 3 beginnersfouten die fotografen maken

1. Voorkom uitgebeten lichte delen

2. Poseren in plaats van aansturen

3. Je lichtbron negeren

Uitgebeten lichte delen in je foto (compleet wit) kun je nooit meer terughalen. Donkere gedeelten in je foto zijn echter makkelijker terug te halen. Daarom is het slim om te belichten op de lichtere delen in je foto.Ook de donkere delen ophalen kan niet ongestraft. Je moet daarom een balans zoeken en ook niet altijd maximaal belichte voor de lichte delen in je foto.De mooiste foto's van mensen maak je niet door ze in een bepaalde pose te zetten. Het is beter mensen aan te sturen zodat ze een natuurlijke pose aannemen. Vraag bijvoorbeeld om een emotie uit te beelden of een handeling te doen in plaats van een pose aan te nemen.In plaats van direct foto's te gaan maken; kijk waar het licht vandaan komt en hoe het valt. Je kunt je foto's aanzienlijk beter maken door goed naar het licht te kijken. Je kunt je hand gebruiken om te zien hoe het licht er op valt terwijl je je hand draait of op een andere plek gaat staan.