Video: Fotografie-tips voor beginners

Als je net begint met fotografie kan de enorme bulk aan regels en cameratechniek weleens wat overweldigend zijn. Deze video biedt wat leuke en praktische adviezen om snel kennis en ervaring op te bouwen en zo tot mooie fotoresultaten te komen.



Kai Wong diept hier een aantal zeer pragmatische tips op die je leren hoe je kunt denken en jezelf ontwikkelen als fotograaf. Sommige tips zijn lijken vrij voor de hand liggend maar zijn toch goed toepasbaar.



En als je er echt in wilt duiken, kijk dan eens naar de video "Photography 101: How to Use Your Digital Camera and Edit Photos in Photoshop!"