Waanzinnig! Een legioen drones bij Super Bowl

Super Bowl. Het bekendste sportevenement van Amerika met dit keer een titanenstrijd tussen de New England Patriots en Atlanta Falcons. Naast een indrukwekkende comeback werden we dit keer getrakteerd met een optreden met een legioen aan drones.



Super Bowl is het best bekeken sportevenement in Amerika en voor vele muziekartiesten is het hun droom om daar te mogen optreden. Muzikale grootheden zoals Michael Jackson, Prince, Beyonce en Bruno Mars kregen al het voorrecht om daar te mogen optreden. Dit keer was het de beurt aan Lady Gaga.