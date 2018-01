Welk diafragma moet je gebruiken?

Matt laat als eerste een headshot zien waarbij een diafragma van f/1.8 is gebruikt. Je ziet dat eigenlijk alleen maar één oog scherp is. De rest van het gezicht plus het tweede oog zijn al uit focus. Bij headshots is het mooier om meer delen van het gezicht scherp te hebben dan alleen het (hopelijk) dominante oog.



Je zou het diafragma dus wat meer dicht kunnen schroeven naar bijvoorbeeld f/5.6 waarbij je dan toch ook een mooie geblurrede achtergrond krijgt.



Daarna laat hij een landschapsfoto zien van Machu Picchu in Peru die op f/1.4 genomen. De foto is toch op alle punten scherp. De truc hierbij is dat als je je op redelijk grote afstand bevindt van je onderwerp en je met een groothoek-objectief fotografeert, je toch al over een grote scherptediepte beschikt.



Dit gegeven (dat je dus lang niet altijd op f/22 of nog kleiner hoeft te fotograferen) betekent ook in veel gevallen dat je geen zware statieven hoeft mee te zeulen naar je locatie omdat je met sneller sluitertijden kunt werken.



Veel objectieven fungeren het best (zijn op hun 'scherpst') bij een diafragma-opening van f/11. Check het boekje van je objectief voor de optimale waarde en doe er je voordeel mee!