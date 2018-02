Zo maak je mooiere foto's met je iPhone

De huidige smartphones zijn uitgerust met een moderne camera. Dus goede foto's maken zou hiermee een fluitje van een cent moeten zijn. Toch zijn er nog veel dingen waar je op kunt letten om nog meer uit je smartphone te halen.



Peter McKinnon is fotograaf, vlogger en filmmaker en uploadt bijna dagelijks video's met tips op zijn YouTube kanaal. Zijn YouTube kanaal telt momenteel bijna 1,5 miljoen abonnees - and counting - en staat vol met handige video's.



In deze video vertelt Peter hoe je mooiere en vooral creatievere foto's kunt maken met je iPhone!