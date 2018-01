Hoe balanceer je flits- met aanwezig licht

Hij start met een lichtmeting met een externe lichtmeter en zet de camera op Manual. Hij zorgt ervoor dat de sluitertijd nog net uit de hand te doen is (met beeldstabilisatie) en er nog detail in de achtergrond te zien is.



Hij komt uit op een 1/30e seconde sluitertijd. Hij zorgt er verder voor dat het diafragma na lichtmeting toch uitkomt op f/2.8. Dat doet hij door de flitslamp (met softbox en accu, dus geen kabels of aggregaat nodig) twee stappen terug te regelen.



Hij zorgt toch voor een onderbelichting door de ISO-waarde zeer laag (op 100) te houden en de sluitertijd wat te verkorten. Daarna voegt hij flitslicht toe zodat alleen het model extra wordt uitgelicht en de achtergrond donkerder blijft. Hierdoor springt je model als het ware uit je scène.



Na de shoots laat hij nog een paar interessante Photoshop-tips zien, onder andere hoe je lichtstralen kunt toevoegen met zijn gratis te downloaden lichtstraal brushes.