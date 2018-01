Laat de kleuren van het scherm af spatten

Wanneer ik door mijn Instagram feed scroll zie ik de mooiste foto's voorbij komen. En de kleuren spatten dan letterlijk van mijn scherm af. Maar hoe krijgen fotografen die sprekende kleuren voor elkaar?



Kleuren laten spreken kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld het contrast verhogen of de saturatie een flinke draai geven. Maar of het dan mooier wordt is maar de vraag. Vaak kan een subtiele aanpassing al een wereld van verschil betekenen.



Nathaniel Dodson van Tutvid vertelt je in onderstaande video vijf manieren hoe je de kleuren van een foto werkelijk kan laten stralen.