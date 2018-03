Organiseer een Feedback-sessie

Ken je dat gevoel dat je vast zit qua fotografie en niet weet hoe je kunt verbeteren? Dat heb ik nou ook! Een paar jaar terug kwam ik erachter dat feedback op je werkt ontvangen heel erg leerzaam is.



Maar feedback ontvangen is ook n van de lastigste dingen als fotograaf. Je hebt al je tijd en liefde in je foto's gestopt en het zijn echt je kindjes.



Zelf hielden we recentelijk een feedback-sessie met collega Evert Doorn. In deze sessie bespraken we een hele trouwreportage en gaf Evert punten ter verbetering. De bruiloft daarna konden we deze punten gelijk oppakken, echt heel fijn!



Met de onderstaande video (Engels) probeer ik je te overtuigen waarom jij ook een feedback-sessie moet organiseren. Om je te helpen geef ik je een aantal tips om de sessie zo goed mogelijk te laten verlopen.