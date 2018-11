'Speedlight Mastery' van Damien Lovegrove nu gratis op YouTube

In Nederland - en de rest van de wereld - is hij vooral bekend om zijn workshops en trainingsvideo's, evenals zijn blog ProPhotoNut.



Regelmatig reist hij de wereld over voor workshops en symposia en heeft hij het commerciŽle aspect van fotografie ook uitstekend in de vingers, gezien het aantal verkopen van dvd's, workshops en light modifiers.



Ook hier op Photofacts hebben we al regelmatig recensies geplaatst van zijn dvd's (bijvoorbeeld Simply Boudoirof eBooks (zoals 'Professional Wedding Photography').



In 2009 maakte hij de 2,5 uur durende trainingsvideo over portretfotografie met behulp van Speedlights. Die video is sinds kort gratis beschikbaar gemaakt via YouTube.



In een flink aantal setups laat Damien al fotograferend zien wat je kunt doen als je op locatie portretten wilt maken - in dit geval met behulp van een paar reportageflitsers, zonder al te veel dure accessoires.



Natuurlijk, het videomateriaal is al bijna 10 jaar oud. De camera en flitsers die gebruikt worden zijn ook gedateerd. Maar het blijft leuk en leerzaam om de manier van werken te zien en hoe je met relatief betaalbare middelen toch iets moois kunt neerzetten.