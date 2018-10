ARS BETA: een website voor fotokritieken

ARS, wat staat voor Art Revolution Society is een service die ontwikkeld is door straatfotograaf Eric Kim. Het is met name een plek voor fotografen om zinvolle kritiek van andere fotografen te ontvangen.



Nadat je je foto via desktop of mobiel naar de site hebt geŁpload, deelt het algoritme de afbeelding willekeurig en anoniem met andere gebruikers in de community en worden deze gebruikers gevraagd om de sterke en zwakke punten van de foto's in te schatten.