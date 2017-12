Heb je als fotograaf nog wel een website nodig?

8. Veel werk, kennis/kunde nodig?

Wat vind jij?

Is het veel werk om een website te bouwen en te onderhouden? Toch wel! Maar als je het handig aanpakt, zal het je veel klanten en omzet opleveren. Via Wix kun je bijvoorbeeld heel snel en zonder kennis een website bouwen, waarbij je gebruik kunt maken van veel bestaande templates.En in dit artikel van Elja staat waar je allemaal op moet letten bij het bouwen van een eigen website. Ook Marit Hilarius heeft hier al eens een goed artikel aan gewijd.Ik ben heel benieuwd hoe jij hierin staat. Denk jij dat je geen website (meer) nodig hebt? Of zweer je er juist bij? Laat het weten in de reacties!