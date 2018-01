Before en Afterfoto's binnen een handomdraai

Oude foto's namaken is supertof om te doen. Bijvoorbeeld je oude schoolfoto's, landschapsfoto's of groepsfoto's uit de jaren '70. Hoe je de oude en huidige foto het beste met elkaar kan vergelijken is er speciaal een website in het leven geroepen.





Tool

Professor Oliver Vornberger is de oprichter van re.photos ; een handige website waar je de oude foto en de door jouw gemaakte huidige foto perfect in elkaar kan laten overlopen. Door middel van een slider kun je de oude en de huidige situatie perfect met elkaar vergelijken. Een echte before-after-foto!