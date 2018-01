Gratis een logo maken met DesignEvo Logo Maker

Is het bruikbaar?

Er zijn natuurlijk al heel wat grafische webtools in omloop. DesignEvo richt zich echter alleen op het maken van logo's en kleine banners. Over het algemeen zijn de mogelijkheden wat beperkt.Het werkt simpel en intuÔtief, maar je moet het zelf allemaal doen. Je eigen wijzigingen aanbrengen in een al bestaand sjabloon is er dus niet bij.Het is ook niet mogelijk om eigen bestanden te uploaden naar DesignEvo. Wie dus had gehoopt een logo te verwerken in een of andere banner, komt bedrogen uit.Nog een laatste nadeel: je kan gratis logo's maken zoveel je wilt, maar je kunt ze niet bewaren (om ze later nog eens te bewerken bijvoorbeeld). Zelf niet als je eerst een account aanmaakt.Je kunt een account aanmaken als je wilt, maar je kunt DesignEvo zonder problemen zonder account gebruiken. Wat dan het nut is van zo'n account is me nog niet duidelijk.DesignEvo moet je nemen voor wat het is: een eenvoudige online tool om snel en zonder kennis logo's en andere simpele graphics te ontwerpen.